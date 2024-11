Die Waldschenke in Amlach hat eine lange Geschichte. Der Ursprungsbau geht auf die 1930er Jahre zurück und ist aus einer Mühle entstanden. In der Anfangszeit hatte die kleine Gastwirtschaft den für Osttirol damals wohl exotischen Namen „Argentinier Schenke“. Errichtet wurde sie von Johann Peheim, der nach Argentinien auswanderte, dort verheiratet war und wieder nach Osttirol zurückgekehrt ist. All die Jahre herauf ist das Gasthaus dann als Waldschenke bestanden. Im Vorjahr aber gab es eine Zäsur. Im Dezember 2023 wurde die Gastwirtschaft bis auf Weiteres geschlossen.