In Hopfgarten im Defereggental hat sich Gotthard Blasisker sein Reich aufgebaut. Der heute 46-Jährige hat eine Lehre bei Liebherr Hausgeräte GmbH in Lienz als Betriebselektriker abgeschlossen. Danach war er elf Jahre in den Bereichen Instandhaltung, Wartung, Fehlerbehebung von Maschinen sowie deren Optimierung und Neuerrichtung bei Liebherr tätig. Dann spezialisierte er sich in der Steuerungstechnik. 12 Jahre war er bei Berger Automation GmbH (heute Frey Automation) als Steuerungstechniker mit den Aufgabenbereichen Planung, Einkauf, Konzeptionierung, Bau, Programmieren und Inbetriebnahme von Maschinen und Anlagen.