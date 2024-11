Das Hotel Outside in Matrei hat sich zur Institution etabliert. In dritter Generation wird der Familienbetrieb geführt. Nachhaltiger Tourismus und regionales Bewusstsein gehören zur Philosophie. Das Haus ist Träger des österreichischen Umweltzeichens und des EU-Ecolabels. Ohne den Komfort der Gäste zu vernachlässigen, setzt man konsequent auf ökologische und energieeffiziente Maßnahmen. Das 4-Sterne-Superior-Hotel überzeugt zudem mit einer mit Falstaff 3 Gabeln ausgezeichneten Küche, die regionale Zutaten und kulinarische Kreativität in den Mittelpunkt stellt.