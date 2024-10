Mit dem Badwirt läuft es nicht rund. Der Gastronomiebetrieb im Dolomitenbad, der der Stadt gehört, wurde am 1. November des Vorjahres nach monatelanger Pächtersuche von Miltos Dimitropoulos und Giorgos Galanis übernommen. In Lienz freute man sich über ein griechisches Restaurant. Der vereinbarte Pachtzins betrug 5000 Euro. Die Stadt zeigte sich gegenüber den neuen Pächtern großzügig. Im ersten Halbjahr der Verpachtung einigte man sich auf 2000 Euro Pachtzins. So weit, so gut. Doch auch danach waren Dimitropoulos und Galanis nicht bereit, die ganze Pacht zu bezahlen.