Der Kalender zeigt, dass der Oktober schon weit fortgeschritten ist. Trotzdem rauscht die Isel noch durch Lienz. Sie führt noch viel Wasser, das bei Schönwetter smaragdgrün leuchtet. Der Gletscherfluss macht seinem Namen alle Ehre. Doch in der Stadt Lienz und beim Baubezirksamt scharrt man schon in den Startlöchern. Die nächste Saison der Iselverbauung steht bevor, kündigt Johannes Nemmert, Leiter des Baubezirksamtes an. Am 4. November will man starten. „Wenn es der Wasserstand zulässt“, sagt Michael Konrad, beim Baubezirksamt für das Projekt, das rund 14 Millionen Euro kostet, zuständig. Derzeit führt der Fluss 55 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Bei 40 Kubikmetern kann gearbeitet werden.