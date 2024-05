Im Bereich Rein in der Südtiroler Gemeinde Sand in Taufers rumpelt es mächtig. Dort befindet sich der Steinbruch der Firma Wieser. Erst im Vorjahr ist diese Abbauanlage mit Beschluss der Landesregierung erweitert worden. Seither geht es dort betriebsam zu – an der Reinerstraße, im Sandner Ortsteil St. Moritzen und in der unteren Daimerstraße. Dutzende Schwertransporte rollen täglich durch die Ortschaften, quer durch bewohntes Gebiet. Ein Bestimmungsort für unzählige Steinlieferungen war bis vor Kurzem auch Lienz, wo die Isel verbaut wird. 15.000 Tonnen Granit wurden bisher dafür angeliefert. 45.000 Tonnen müssen noch quer durch das Tauferertal und durch das Pustertal ganze 90 Kilometer nach Lienz gebracht werden, wenn im Herbst die Niedrigwassersaison wieder Verbauungen zulässt.