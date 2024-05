Schon seit Jahren hausen die Postler im Verteilerzentrum in Matrei, von dem aus der nördliche Bezirk beliefert wird, in beengten Verhältnissen. Der Standort ist im hinteren Teil des Alpenparks Hotels untergebracht und viel zu klein geworden. Für die Post gab es zwei Möglichkeiten: Das Verteilerzentrum in Matrei wird neu gebaut oder die Postverteilung wandert in das neue Zentrum nach Nußdorf-Debant ab. Dass die Überlegung mit dem Neubau keine einfache war, zeigte sich in der jüngsten Sitzung des Matreier Gemeinderates am Mittwochabend. Der Beschluss des Bebauungsplanes stand auf der Tagesordnung.