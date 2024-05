Unbeeindruckt vom Geschehen in der Welt, in der Region und in seinen Mauern thront Schloss Weißenstein über Matrei. Es ist der älteste Profanbau in Osttirol und stammt aus dem 12. Jahrhundert. Es hat also viele Menschen kommen und gehen gesehen. 2011 wurde das historische Gebäude auf dem Immobilienmarkt angeboten – um drei Millionen Euro. Im Herbst 2020 bekam die Burg mit der Felbertauernstraße AG einen neuen Schlossherrn. Um 1,5 Millionen Euro wurde sie den drei Besitzern Kai Thieme, Jörg Demus und Christian Lange abgekauft – mit 15 Hektar Grund.