Es sind nicht die großen Vermögen, die es in Osttirol gibt. Aber eines ist unbestritten: Osttirol ist steinreich. Das kommt aber nicht immer zum Tragen. Bei der Verbauung der Isel in Lienz wird kein Osttiroler Stein verlegt. Das Material kommt aus Südtirol, und dort aus dem Ahrntal. Inzwischen wurden die Arbeiten an der Isel wegen der Hochwasserperiode vorübergehend eingestellt. Von Februar bis jetzt sind aber 15.000 Steine aus dem Nachbarland verwendet worden. Insgesamt geht man von der beachtlichen Menge von 60.000 Tonnen aus, bis die Baustelle fertig ist.