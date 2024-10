Über das Vermögen der Firma DC Speditions GmbH in Matrei Huben und Moos wurde am Montag am Landesgericht Innsbruck ein Insolvenzverfahren eröffnet. Die Schuldnerin betreibt ein Speditions- und Güterbeförderungsunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt zwei Mitarbeiter. Geschäftsführer ist Dietmar Resinger. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet. Über die Gründe dieser Insolvenz liegen derzeit noch keine geprüften Informationen vor. „Diese Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben. Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von der Schuldnerin bei Gericht eingebracht“, heißt es seitens des Kreditschutzverbandes KSV1870.