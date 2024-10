Die angeschlagene Gastronomie hat ein Opfer gefordert. Über das Vermögen von Hans-Peter Jungmann, dem Wirt vom Tirolerhof in Dölsach, wurde am Dienstag am Landesgericht Innsbruck der Konkurs eröffnet. Betroffen sind vier Mitarbeiter. Wie der KSV 1870 mitteilt, liegen über die Gründe dieser Insolvenz derzeit noch keine geprüften Informationen vor. „Diese Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben. Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von einem Gläubiger bei Gericht eingebracht“, heißt es seitens des Kreditschutzverbandes.