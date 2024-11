Am Donnerstag wurden 75 Lehrlinge bei der Abschlussfeier im Festsaal des Gymnasiums Lienz für ihre hervorragenden Erfolge bei den Lehrlingswettbewerben („TyrolSkills“) geehrt.

20 Landessieger, 12 zweite Plätze, 10 dritte Plätze und 33 Gewinner des „Goldenen Leistungsabzeichens“ erhielten für ihre ausgezeichneten Leistungen Trophäen, Urkunden und Bildungsgutscheine verliehen.

WK-Bezirksobfrau Michaela Hysek-Unterweger, die die Ehrungen vornahm, sprach den Lehrlingen ihre höchste Anerkennung aus und gratulierte ihnen zu den Auszeichnungen. „Ein großer Dank gilt auch den Lehrberechtigten und den Fachberufsschulen, die durch die engagierte Lehrlingsausbildung einen wesentlichen Teil zu diesen Erfolgen beitragen“, so Hysek-Unterweger.



Die Lehrlingszahlen sind in Osttirol derzeit stabil - per Ende September 2024 beschäftigen 277 Lehrbetriebe 802 Lehrlinge. Aktuell wird in 90 Lehrberufen und Kombinationen ausgebildet. Die drei gefragtesten Lehrberufe bei den Mädchen im Bezirk Lienz sind Einzelhandelskauffrau, Friseurin (Stylistin) und Bürokauffrau. Bei den Burschen haben die Lehrberufe Metalltechniker, Elektrotechniker sowie Kraftfahrzeugtechniker die Nase vorn. Interessant ist, dass bei den Mädchen die Lehrberufe der Metalltechnikerin bzw. der Tischlerin an geteilter 5. Stelle liegen – die traditionellen Rollenbilder verändern sich.



Die Kombination von theoretischem Fachwissen aus der Fachberufsschule und der praktischen Anwendung im Ausbildungsbetrieb trifft den Nerv der Zeit. „Junge Menschen wollen lernen, was wirklich gebraucht wird, und schätzen es, während der Ausbildung bereits einen Fuß in einem Betrieb zu haben und ein eigenes Lehrlingseinkommen zu beziehen“, stellte die Obfrau der Wirtschaftskammer Lienz fest.

Der Arbeitsmarkt im Bezirk Lienz ist nach wie vor „ausgetrocknet“. Mit rund drei Prozent per Ende September 2024 befindet sich die Arbeitslosenquote in Osttirol auf einem historisch niedrigen Niveau. Aktuell stehen im Bezirk Lienz 18 Lehrstellensuchende 96 offenen Lehrstellen gegenüber.