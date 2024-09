Am Mittwochabend wurden im BG/BRG Lienz 44 besonders begabte Lehrlinge für ihre herausragenden Leistungen geehrt. 19 weibliche und 25 männliche Lehrlinge erhielten Urkunden und Prämien, überreicht von Landtagsabgeordnetem Martin Mayerl, der in Vertretung von Arbeits- und Jugendlandesrätin Astrid Mair die Feier leitete. Im Bezirk Lienz werden in insgesamt 291 Lehrbetrieben derzeit 821 Lehrlinge ausgebildet. Tirolweit gibt es 3.069 Lehrbetriebe mit insgesamt 10.258 Lehrlingen. Die stärksten Lehrlingssparten im Bezirk Lienz stellen das „Gewerbe und Handwerk“ mit 50,7 Prozent, gefolgt vom Handel mit 13,8 Prozent sowie „Industrie“ mit 12,4 Prozent dar.

„Mit der Begabtenförderungsfeier wollen wir den besten Lehrlingen Dank und Anerkennung aussprechen und sie zugleich motivieren, weiterhin ihr Bestes zu geben,“ so Landesrätin Mair. Sie lobte auch die engagierten Lehrkräfte und Ausbilder, die die Jugendlichen auf ihrem Weg zur Fachkraft begleiten.

Die Stärkung des dualen Ausbildungssystems stand ebenfalls im Fokus. Landesrätin Mair betonte, dass herausragende Leistungen wie ein Vorzugszeugnis oder das goldene Leistungsabzeichen das Lehrlingswesen und den Beruf insgesamt aufwerten.

Auch Landtagsabgeordneter Mayerl hob die Bedeutung einer hochwertigen Lehrlingsausbildung hervor: „Innovative Unternehmen in Osttirol brauchen gut ausgebildete Fachkräfte, die in der Region ihre Zukunft sehen.“ Die Auszeichnung von 44 Lehrlingen sei ein Zeichen für die erfolgreiche Zukunftssicherung des Bezirks.

Tirolweit wurden 2023 insgesamt 1.605 Lehrlinge ausgezeichnet. Die Begabtenförderungsfeiern, die seit 1991 abgehalten werden, sind eine wichtige Plattform, um den Lehrberuf und seine Bedeutung für die Region sichtbar zu machen.