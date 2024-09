„Tischler ist noch immer ein richtiger Handwerksberuf“, sagt Landesinnungsmeister Klaus Buchauer im Zuge der Lehrabschlussprüfungen. 16 Lehrlinge legten im September im Bezirk Lienz ihre Lehrabschlussprüfung im Tischlerhandwerk mit Erfolg ab. Alle Kandidatinnen und Kandidaten bestanden, sechs davon sogar mit Auszeichnung: Nadine Fuetsch (Tischlerei Weiskopf MöbelDesign GmbH in Virgen), Matthias Pitterle (Tischlerei Alfred Perfler in Außervillgraten), Fabian Paßler (Tischlerei Martin Gollner in St. Johann im Walde), Dennis Pfeifhofer und Annalena Walder (beide Tischlerei Friedrich Wieser in Strassen) und Leonhard Weiskopf (Tischlerei Franz Mariacher in Virgen)

Buchauer zeigte sich begeistert: „Tischlerinnen und Tischler machen aus dem rohen Werkstoff Holz ein fertiges Möbelstück, und auch die Montage ist Handarbeit. Damit sind sie am Puls der Zeit, vor allem auch was die Ressourcenschonung anbelangt. Der Beruf des Tischlers muss nicht nachhaltig werden, sondern war es immer schon.“ Auch die öffentliche Hand wird von Buchauer aufgefordert, konsequent auf heimische Qualität zu setzen, anstatt vom vermeintlich „billigen“ Ausland zu kaufen. Die hohe Ausbildungsqualität biete den Absolventen hervorragende Zukunftschancen auf dem regionalen Arbeitsmarkt. Buchauer bedankte sich bei den Verantwortlichen der Bezirksinnung Friedrich Wieser und Martin Gollner für ihr Engagement. Darüber hinaus wurden Tischlermeister Franz Mariacher und Tischlermeister Gerhard Wurzer für ihre jahrzehntelange, erfolgreiche Arbeit in der Tischlerinnung im Bezirk mit der Silbernen Ehrennadel der Tiroler Tischlerinnung ausgezeichnet.

Ausstellung der Prüfungsstücke

Für die junge Facharbeiterin und Klassensprecherin Annalena Walder war es unglaublich, wie schnell die drei Jahre der Lehrzeit vergangen sind: „In dieser Zeit haben wir Lehrlinge das ‚Rüstzeug‘ erhalten, um das Tischlerhandwerk zu vertiefen und die notwendigen Kompetenzen aufzubauen.“ Michaela Hysek-Unterweger, Wirtschaftskammer-Bezirksobfrau für Lienz, unterstrich die Leistung der Menschen im Umfeld der Lehrlinge, die die angehenden Fachkräfte unterstützen. Sie dankte daher insbesondere den Eltern der Lehrlinge, der Tiroler Fachberufsschule Lienz und deren Lehrern. „Besonders interessant ist, dass immer mehr Mädchen klassische Männerberufe entdecken. Es ist sehr erfreulich zu sehen, dass diesmal fünf Jung-Tischlerinnen die Lehrabschlussprüfung erfolgreich bestanden haben“, so Hysek-Unterweger.



Die Lehrabschlussprüfungsstücke sind in der Ausstellung Kreativmöbel „Erlebe den Tischler 2024“ von Montag, 9. September bis Donnerstag, 12. September von 8 bis 20 Uhr in der Wirtschaftskammer, Bezirksstelle Lienz, zu sehen.