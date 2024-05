Ganz klein haben Stefan (56) und Claudia Ortner (47) mit ihrem Unternehmen begonnen. Es war ein Copy-Shop (Lichtpaus Anstalt) in Ainet, der betrieben wurde. Das war im Jahr 2000. Zehn Jahre später wurde das kleine Druckereigewerbe angemeldet und heuer hat man Unternehmen um das Beschriftungsdesign-Gewerbe erweitert. Nach wie vor ist Ainet der Hauptsitz des Betriebes, aber die Produktion wurde ausgelagert. Seit 2019 findet diese in Lienz im Neunerpark in der Peggetz statt, wo fünf Mitarbeiter beschäftigt sind.

Weiterbildung hatte für die beiden immer einen besonderen Stellenwert. So hat man sich auch das ökologische Drucken angeeignet, bei dem man auch Rohstoffe aus der Region verwendet. Die Druck- und Werbeagentur ist auch Teil der Gemeinwohlökonomie. „Nachhhaltig, zertifiziert, menschlich“, das ist der Leitsatz des Betriebes. Im Vorjahr haben Stefan und Claudia Ortner sowohl die Lehrabschlussprüfung als auch die Meisterprüfung in Beschriftungsdesign und der Werbetechnik abgelegt. Früher war dies der Lehrberuf Schilderhersteller. Mit dieser Ausbildung können die Ortners unter anderem Autos oder Schaufenster folieren, Schilder, Leitsysteme oder Aufkleber herstellen – also alles was mit Werbung zu tun hat, darf nun ausgeübt werden.

Über den Meisterbrief freut sich auch Stefan Ortner © KK/Patrick Sommeregger-Baurecht

Auf die Frage, wie lange man sich auf die Meisterprüfung vorbereitet habe, sagt Claudia Ortner lachend: „20 Jahre, weil wir und den Großteil in der Praxis selbst angeeignet haben.“ In der Coronazeit habe man sich in Werbetechnik weitergebildet. „Und dann ist die Entscheidung gefallen, die Prüfungen in Klagenfurt abzulegen“, sagt Claudia Ortner. Kürzlich erfolgte die offizielle Verleihung der Meisterdekrete.