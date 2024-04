Das zweite Haus in Tirol, das erste in Osttirol Am 29. April eröffnete harry’s home hotels & apartments in Lienz seinen 15. Standort, wo Marcel Steiner ab sofort Gäste willkommen heißt. Steiner war für die Gruppe “Alpenparks“ jahrelang Geschäftsführer des Hotels Mühlenhof und des Gasthofes Alte Mühle in Matrei. Das neue harry’s home Lienz wartet mit 85 Zimmern, 170 Betten sowie 42 PKW-Stellplätzen auf. Über die Hälfte der Räume verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse. Von „harry’s Wohnzimmer“ in der obersten Etage genießen Gäste freie Sicht auf die Lienzer Dolomiten. Neben E-Bike-Verleih, Rad- und Skikeller punktet das Hotel „harry´s home“ mit Wellnessbereich sowie Kinderspielzimmer für jüngere Besucher. Altstadt, Hauptbahnhof sowie Bergbahnen und Freibad liegen dank zentrumsnaher Lage wenige Gehminuten entfernt.

Marcel Steiner leitet jetzt das „harry´s home“ in Lienz © KK/Privat

„Mit dem neusten Haus in Lienz positionieren wir uns einmal mehr als Wirtschaftsstandort und Urlaubsdestination. Wir freuen uns, in der ‚zweiten Tiroler Hauptstadt‘ ab sofort Gäste begrüßen zu dürfen“, sagt harry’s-home-Namensgeber und -Geschäftsführer Harald „Harry“ Ultsch. Für die Projektentwicklung zeichnet SES, Immobilienspezialist der SPAR Österreich Gruppe, verantwortlich. Gemeinsam mit den Investorenpartnern Kronberg International und der Ärztekammer Steiermark investierte das Unternehmen über 17 Millionen Euro in die Errichtung des neuen Hotels.