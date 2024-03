Der antike Glocknerwirt in Kals stammt aus dem 17. Jahrhundert und verfügt über einen historischen Wohn- und Wirtschaftsbereich. Doch das Objekt ist in anderer Form noch viel älter. Der Unterwirt unter der Kirche geht auf das 15. Jahrhundert zurück. Als 1872 zum Unterwirt ein Bettenhaus dazugekommen ist, wurde daraus der Glocknerwirt. Bereits vor 20 Jahren hat Albert Prins aus den Niederlanden die Immobilie erworben. Er gründete die Glocknerwirt Holding GmbH, mit dem Ziel, das Objekt zu einem Hotel zu entwickeln. Prons selbst nutzt das Haus für sich und seine Familie während der Aufenthalte in Kals.