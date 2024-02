Mindestens zehn Jahre ist es her, dass man damit begönnen hatte, Pläne für eine Hotel vis á vis des geplanten Kaufhauses Lienz (Shopping Quartier Lienz) zu wälzen. 2013 gab der Innsbrucker Hotelier Harald Ultsch bekannt, dass er mit seiner Hotelkette „harry‘s home“ nach Lienz expandieren und dort bereits im Frühjahr 2015 in jenem Gebäude aufsperren möchte, das vis á vis des Einkaufscenters „Kaufhaus Lienz“ vom selben Bauträger errichtet werden soll. 2016 stand der Baubescheid für die ICM Baumanagement GmbH zur an. Diese Tochterfirma des Tiroler Immobilienkönigs René Benko hatte im Auftrag der Südtiroler Investorengruppe Hobag AG die Bauleitung über.