Am Dienstag fand in Osttirol die erste Bezirkssitzung des Tiroler Privatvermieter-Verbandes im neuen Jahr statt. 180 Mitglieder zählt der Verband, der auch unter dem Namen „Alpine Gastgeber“ bekannt ist, aktuell im Bezirk Lienz. Davon gehören rund 70 Personen der Angebotsgruppe „Osttiroler Herzlichkeit“ an. Zu den Mitwirkenden der Interessensvertretung zählen Privatvermieter, die ihre eigenen Räumlichkeiten mit bis zu zehn Betten vermieten, oder gewerbliche Betriebe mit maximal 30 Betten.