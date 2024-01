Die Gemeinde Virgen hat im Jahr 2004 einen Hilfs- und Solidaritätsfonds ins Leben gerufen. Jeder kann irgendwann unverschuldet in Not geraten und dankbar für fremde Hilfe sein. Notlagen kommen oft unerwartet und schnell, sei es durch einen Unfall, Krankheit oder einen tragischen Todesfall. Die Verwaltung des Hilfs- und Solidaritätsfonds obliegt einem eigenen Gremium, das über die Mittelvergabe entscheidet, während die ordnungsgemäße Abwicklung unter Aufsicht der Gemeinde erfolgt. Die Identität der Spendenempfänger bleibt dabei anonym.

Der Fonds wird durch Spenden von Gemeindebürgern, Unternehmen, Vereinen, Urlaubsgästen und der Gemeinde Virgen gespeist. In den letzten Jahren stammte der Großteil der Beiträge von der Niedermaurer Klaubaufgruppe, die ihre „erlotterten“ Spenden dem Fonds zugutekommen ließen.

„Ausdruck der starken Dorfgemeinschaft“

Bürgermeister Dietmar Ruggenthaler: „In den vergangenen zwei Jahrzehnten sind insgesamt 119.000 Euro in den Fonds eingegangen, davon wurden 113.000 Euro ausbezahlt. Damit konnte in erster Linie Virger Familien unter die Arme gegriffen werden, die durch Krankheit oder tragische Todesfälle in Notsituationen geraten sind. Neben der bereitgestellten finanziellen Hilfe schätzen die Betroffenen auch die Solidarität, die ihnen durch diese Unterstützung entgegengebracht wird. Unser Hilfs- und Solidaritätsfonds ist Ausdruck von Zusammenhalt und einer starken Dorfgemeinschaft.“