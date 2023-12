Mit Begeisterung präsentierte Gerlinde Kieberl (Grüne) bei der Gemeinderatssitzung jene Ziele, die sich die Stadtgemeinde bei den Themen Klima, Energie, Mobilität, Ressourcen und Nachhaltigkeit setzen will. Die Obfrau des Umweltausschusses sagte zu den Lienzer Zielen als e5-Gemeinde: „Wir haben mit einem Kernteam daran gearbeitet, um herauszufinden, in welche Richtung wir uns entwickeln wollen.“ Diese Hauptthemenfelder lauten: Energieautonomie, Klimawandelanpassung, Ressourcenmanagement, Breites Bewusstsein und Klimaschonende Mobilität. „Die Zustimmung des Gemeinderates ist die Basis, dass wir in den nächsten Jahren weiterhin daran arbeiten können“, so Kieberl. Beigetreten ist der Lienzer Gemeinderat dem Programm schon im Herbst 2021. Doch nun bezweifeln einige Stadtpolitiker die Sinnhaftigkeit der Teilnahme.