Es geht also doch. Das Rante Putante der Sillianer Narren wird am Faschingsdienstag lautstark auf der B 100 im Gemeindegebiet der Oberländer Metropole erschallen. Ihr Treiben auf der Drautalstraße wurde erlaubt. Die dafür erforderliche Verordnung der Bezirkshauptmannschaft langte nach einer konstruktiven Sitzung am vergangenen Freitag bei Juliana Pradeller-Pichler, der Obfrau der Narrengilde, ein. Am Freitag einigte man sich auf folgende Vorgehensweise: Der Faschingsumzug wird am 13. Februar stattfinden. Das von den Organisatoren vorgelegte und im Zuge der mündlichen Verhandlung bestätigte verkehrs- und sicherheitstechnische Konzept sieht vor, dass die B 100 Drautalstraße für die Dauer von rund einer Stunde für den Umzug gesperrt wird. Anschließend kann der Umzug im Bereich der Gemeindestraße seinen Ausklang finden.

Die Narren von Sillian freuen sich, dass ihrem Antrag friktionsfrei stattgegeben wurde.

Im Konzept wurden vonseiten der Veranstalter alle wesentlichen Punkte dargelegt. Dazu gehören der Abstellort der Lkw samt Ordnerdienst, Schneeräumung und Streuung der Umleitungsstrecke sowie Erreichbarkeiten, Darlegung der Sicherheit der Zuschauer nach Abschluss der Veranstaltung sowie Umfang des genauen Veranstaltungsbereiches auf Gemeindestraßen im Hinblick auf die Bestimmungen im Kraftfahrzeuggesetz.

Zudem wurden im Rahmen der mündlichen Verhandlung am 26. Jänner die involvierten Gemeinden, Interessensvertretungen und auch Blaulichtorganisationen inklusive der in Südtirol angrenzenden Gemeinde gehört und etwaige Herausforderungen besprochen sowie offene Fragen erörtert und beantwortet. Die Zusammenarbeit wird vonseiten der Behörde als vorbildhaft und konstruktiv hervorgehoben.