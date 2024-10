Im heimischen Tourismus ist man, was die Nächtigungen anbelangt, erfolgsverwöhnt. Monate und Saisonen brachten in der jüngeren Vergangenheit Rekorde. Doch auch in dieser Branche wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Im September kam es zur Bauchlandung. 12,5 Prozent betrug in Osttirol im Vormonat der Einbruch bei den Übernachtungen. Gegenüber dem September des Vorjahres hat man 25.240 Nächtigungen verloren.