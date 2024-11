Die Agrarmarketing Tirol zeichnete herausragende Hotellerie- und Gastronomiebetriebe sowie Großküchen mit der „Bewusst Tirol“ Münze aus. Sie alle haben sich durch ihren bewussten regionalen Einkauf hervorgetan. Insgesamt wurde die Ehrung 263 Betrieben aus der Hotellerie und Gastronomie in ganz Tirol sowie 86 Großküchen, darunter Heime, Schulen und Gesundheitseinrichtungen, für ihre Vorbildfunktion im regionalen Wareneinkauf zuteil.

„Gäste, die sich für einen Urlaub in Tirol entscheiden, schätzen vor allem die Natur und die authentischen Erlebnisse. Die ‚Bewusst Tirol‘ Münze steht genau für diese Regionalität. Sie zeigt, welche Betriebe besonders auf heimische Lebensmittel setzen. Die Kooperation zwischen Landwirtschaft und Tourismus schafft Vertrauen und stärkt die Glaubwürdigkeit Tirols als Tourismusregion“, sagt Matthias Pöschl, Geschäftsführer der Agrarmarketing Tirol.

Katharina Hradecky (links) und das engagierte Küchenteam des Hotels Hinteregger freuen sich über die Auszeichnung © KK/AMTirol

Der Bezirkssieg geht nach Matrei

Auch im Bezirk Lienz wird regional eingekauft und produziert. Der Bezirkssieg geht an das Hotel Hinteregger in Matrei. Weitere ausgezeichnete „Bewusst Tirol“ Betriebe sind der Oswalderhof in Obertilliach, die Dolomitenresidenz Sporthotel Sillian, das Familienhotel Replerhof in Prägraten, das Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel in Kals am Großglockner, sowie das

Genießer-Restaurant Reiterhof Ortnerhof in Prägraten und das Hotel Gasthof Unterwöger in Obertilliach. In der Kategorie Großküchen gab es die „Bewusst Tirol-Münze“ für die Wohn- und Pflegeheime Lienz, Matrei, Nussdorf-Debant und sowie für das Bezirkskrankenhaus Lienz.

„Ich möchte allen Betrieben, die sich dafür engagieren, unsere wunderschöne Kulturlandschaft und die bäuerlichen Strukturen zu erhalten, ein großes Dankeschön aussprechen. Sie alle tragen zu einem starken, lebendigen Wirtschafts- und Lebensraum bei“, betont Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler.