Eine Gruppe von Teilnehmern der Französischkurse der Volkshochschule Lienz war von 23. bis 27. Oktober auf einer fünftägigen Kultur- und Genussreise in der Champagne unterwegs. Kulturelle Höhepunkte waren unter anderem eine Stadtführung durch Metz mit Besichtigung der Kathedrale Saint-Étienne und eine Führung durch die Kathedrale Notre Dame de Reims, welche zum UNESCO-Welterbe gehört. In beiden Kathedralen gibt es kunstvoll gestaltete Fenster, die von Marc Chagall entworfen wurden. Auf dem Weg nach Mulhouse wurde auch noch ein Halt bei der Kirche Notre Dame du Haut von Le Corbusier in Ronchamp gemacht.

Für die Gruppe ging es weiter zum größten Schlachtfeld des 1. Weltkrieges und zur Museums- und Erinnerungsstätte „Memorial de Verdun“. Eine Fahrt durch die Champagner-Weinberge rund um Reims und eine Führung durch die Champagnerkellerei G.H. Mumm & Cie durften ebenso nicht fehlen. Außerdem stand der Besuch der Käserei in Chaource auf dem Programm. Sowohl Champagner als auch Käse konnte vor Ort verkostet werden. Zwischendurch blieb immer wieder Zeit, die Gegend selbst zu erkunden und die eigenen Sprachkenntnisse zu vertiefen.