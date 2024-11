Bis 21. November läuft das erste Indoor-Charity-Radrennen in Lienz. Im Radgeschäft pro bike von Herbert, Matthias und Michael Prünster nehmen Hobbyradler und Profis auf einem modernen Heimtrainer-Radgestell Platz und treten jeweils eine halbe Stunde lang in die Pedale. Nicht nur das Startgeld von 15 Euro pro Person kommt in einen großen Spendentopf. Lienzer Geschäftsleute haben bereits Gutscheine und Bargeld beigesteuert, auch Passanten beteiligen sich spontan mit Spenden.

Beim Radeln dürfen sich in der Sportklasse jene auf Sachpreise freuen, die innerhalb der vorgegebenen Rennzeit auf einem virtuellen Rundkurs die weiteste Strecke zurücklegen. In der Hobbyklasse gewinnt, wer dem Mittelwert aller gefahrenen Distanzen am nächsten kommt. Über eine Online-Anmeldung werden die 30-Minuten-Einheiten vergeben.

Der Erfolg der Winterchallenge begeistert Initiatoren und Teilnehmer

„Wir wollen Gutes tun und sind vom positiven Geist der Leute überrascht und begeistert zugleich“, freut sich Michael Prünster über den Erfolg, während sein Bruder Matthias in der Werkstatt an Rädern arbeitet. Gemeinsam mit ihrem Vater Herbert Prünster haben die beiden Brüder die Idee dieser „Winterchallenge“ samt Online-Anmeldung entwickelt.

Der gesamte Erlös der Charity-Aktion „Gemeinsam für Noah“, die auch Philipp Steiner mit seiner Time-is-Your-Life-Initiative unterstützt, kommt einem zweijährigen Buben in Osttirol zugute, der mit einem Gendefekt lebt. „Therapien für Menschen mit Behinderungen sind teuer. Wir freuen uns, dass wir die Familie unterstützen können und laden alle ein, als Unterstützung für den kleinen Noah eine halbe Stunde lang am Heimtrainer Platz zu nehmen.“