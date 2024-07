Begeisterte Zuschauermassen säumen die Straßen und Plätze: die Kleinstadt Lienz pulsiert im Sommer, und da ganz besonders immer in der letzten Juliwoche eines jeden Jahres. Hans Mutschlechner hat das Straßentheater-Mosaik OLALA ins Leben gerufen und in mehr als 30 Jahren zu einem Fixpunkt im internationalen Festivalkalender weiterentwickelt. Seine Heimatstadt verwandelte Mutschlechner jedes Jahr auf Neue in eine faszinierende Freiluftbühne und zeigte damit auf, was zwischen den Häuserreihen mit Kreativität, Entschlossenheit und positivem Geist möglich ist: Akrobatik, Theater und Zirkusvorführungen, die die Menschen mitnehmen auf poetische Reisen in das Land der Fantasie. Geschichtenerzähler, die einen ohne Worte ungläubig staunen lassen. Momente, die Zuschauer jeden Alters berühren und Emotionen wecken.