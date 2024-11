Eine Architekturwerkstatt, eine Möbelwerkstatt (“Möbeln, wie es uns gefällt“), ein Tanzlabor, Töpfern mit allen Sinnen, das Abenteuer Kunst, der Film-Workshop „Film ab!“, eine Schreib-Werkstatt und ein Fashion-Camp zum Selbernähen von Kleidungsstücken und abschließender Modeschau: Die Talentschmiede Spielfeld Kultur bietet in nur einer Woche so viele unterschiedliche Betätigungsfelder für Kinder, dass die Veranstaltung in Österreich einzigartig sein dürfte.