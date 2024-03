Philipp Steiner ist als Juwelier und Fachberater für Schmuck im Familienbetrieb in der Lienzer Innenstadt tätig. Malermeister Sigi Schusteritsch aus Schlaiten übernimmt mit seinem Team Aufträge im Innen- und Aussenbereich und bietet auch Airbrush-Technik für die Wandgestaltung an. Lena Sulzenbacher lebt in Kartitsch und hat sich beruflich als Tiroler Bergwanderführerin sowie Podcasterin selbstständig gemacht und ist mit ihren Internetauftritten sehr erfolgreich.