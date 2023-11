Vielleicht wird bald gut, weil es so lange gewährt hat: Für das Venedigerhaus in der Nationalparkgemeinde Prägraten gibt es den ersten Silberstreif am Horizont. Die Ausschreibung des Architektenwettbewerbes dürfte bevorstehen. Das sagt Franz Theurl, der Obmann des Tourismusverbandes Osttirol (TVBO), der das Projekt betreibt. Ausgeschrieben wird der Bewerb nicht vom TVBO, sondern von der Abteilung Dorferneuerung des Landes Tirol. Unter dem Namen „Berg und Gletscherwelten Prägraten“ wollte man schon im Jahr 2008 eine Attraktion in Prägraten schaffen. Die beiden kristallinen Welten Eis und Stein dominierten damals im Entwurf Gebäude und Inhalt des Projektes. Die Steinwelt war im Boden dargestellt, die Gletscherwelt darüber. Zwei Millionen hätte die Umsetzung gekostet. Betreiber war auch 2008 der TVBO. 2009 wurde das Vorhaben auf Eis gelegt - Entscheidungsträger vermissten ein regionalpolitisches Bekenntnis dafür.