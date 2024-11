Tagelang wurde in den sozialen Medien eine Abgängigkeitsmeldung einer Osttirolerin verlautbart. Die Frau ist am Montag zuletzt lebend gesehen worden – in Lienz. Das war gegen 16 Uhr. Seit Dienstag galt sie als vermisst, als solche wurde sie auch bei der Polizei geführt. Die Exekutive ging nach damaligem Stand davon aus, dass weder ein Unfall noch ein Suizid vorliege. Das hätten Ermittlungen im Umfeld der Frau ergeben. Trotzdem suchte die Polizei nach der Vermissten, auch mit Suchhunden. Am Donnerstag wurde sie in Dölsach tot aufgefunden. Über die Umstände des Todes und wer die Leiche gefunden hat, darüber kann Bezirkspolizeiinspektor Michael Jaufer derzeit nichts sagen. Ermittlungen seien noch im Gange.