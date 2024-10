Die Kleine Zeitung zelebriert in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum: 120 Jahre! Und das will gebührend gefeiert werden. Aus diesem Anlass startet die Kleine Zeitung eine exklusive Geburtstagstour durch die Steiermark, Kärnten und Osttirol, bei der Leserinnen und Leser, Prominente sowie Menschen aus den Bereichen Kunst, Kultur, Sport und Wirtschaft zusammenkommen. Neun ausgewählte Regionen bilden die Kulisse für unvergessliche Veranstaltungen in beliebten Gasthäusern, und das Beste: Die Rechnung übernimmt das Geburtstagskind, also die Kleine Zeitung.

Sänger Gottfried Würcher wird als Ehrengast anwesend sein © IMAGO/Star-media

Gottfried Würcher und Jutta Fastian diskutieren

Die nächste Station führt am Samstag, dem 9. November, in das Familienhotel Post in Millstatt. Der Tag verspricht nicht nur kulinarische Höhepunkte, sondern auch inspirierende Gespräche: Chefredakteur Wolfgang Fercher, Gottfried Würcher, Kopf des Nockalm Quintetts, und Schauspielerin Jutta Fastian diskutieren über aktuelle Themen und gewähren spannende Einblicke in ihre Welten. Das offizielle Programm startet um 11 Uhr, doch bereits ab 10 Uhr können sich die Gäste bei einem gemütlichen Empfang auf das Event einstimmen. Um 12 Uhr wird zu einem Mittagessen samt musikalischem Ausklang mit „Ramon Miles“ aus Klagenfurt geladen.

Jutta Fastian ist in Millstatt aufgewachsen © Willi Pleschberger

120 Tickets werden verlost

Damit Sie Teil dieser besonderen Geburtstagsfeier werden können, verlost die Kleine Zeitung 120 exklusive Tickets für die Veranstaltung in Millstatt. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist ganz einfach: eine E-Mail mit dem Betreff „Geburtstagstour Millstatt“ an veranstaltungen@kleinezeitung.at senden. Und mit etwas Glück sichern Sie sich einen Platz und können diesen unvergesslichen Abend live miterleben.