35 Siege, 34 zweite und 30 dritte Ränge, dazu acht Tiroler Einzelmeistertitel, Jugendstaatsmeister, Gauderhogmoar, Alpenländerkönigmeister, etliche Hogmoartitel in Schüler, Jugend und in der allgemeinen Klasse sowie viele Podestplätze bei internationalen Meisterschaften und Wettkämpfen. So liest sich die Erfolgsbilanz der heurigen, intensiven Rangglersaison mit 23 Veranstaltungen. Zum 15. Mal holten sich die Ranggler der SU Matrei den Vereinstitel vom gesamten Alpenraum, stark überlegen vor den Teams aus Piesendorf, Leogang und Passeiertal. „Das war ein arbeitsreiches, intensives und erfolgreiches Vereinsjahr , bei dem wir bei allen 23 Veranstaltungen in allen elf Klassen sowie drei Hogmoarklassen Podestplätze und Siege einfahren konnten“, resümiert Trainer und Sektionsleiter Franz Holzer.

Drei Tiroler Ranggler, Stefan Gastl vom RV Brixental und die Osttiroler Lukas Mattersberger und Philip Holzer vom RV Union Matrei, haben Geschichte geschrieben. Erstmals in der 63-jährigen Geschichte des Tiroler Rangglerverbandes gewannen sie alle offiziellen Hogmoartitel, Meisterschaften und Punktewertungen in der Saison 2024.

Schüler und Jugendranggler sorgten für Furore

Auch die Schüler und Jugendranggler sowie die Ranggler der Allgemeinen Klasse sorgten während der ganzen Saison für Furore. Der Erfolgslauf riss auch beim Saisonfinale, dem 4-Länderranggeln in St. Martin im Passeiertal, nicht ab. Den 4-Ländervergleichskampf gewannen die Tiroler souverän mit 24 Punkten vor Südtirol mit 16 Punkten, Salzburg mit 15 Punkten sowie den Schwingern aus der Schweiz mit 5 Punkten. Ländermeister von Tirol wurde Lukas Mattersberger vor Philip Holzer, Stefan Gastl, Andreas Hauser und David Mühlburger der als fünfter Mann für Tirol spontan einsprang.

© KK/SU iDM Matrei

Der letzte Hogmoartitel geht ebenfalls nach Osttirol an den Paradeathleten Lukas Mattersberger. Philip Holzer leistete große Schützenhilfe und wurde ausgezeichneter Dritter. Den Jugendhogmoartitel gewann der zurzeit beste Jugendranggler zugleich Staatsmeister Matthäus Gander, der sowohl auch in der Klasse bis 16 Jahre den Sieg erranggelte. Den zweiten Klassensieg mit nach Hause nehmen konnte der aufstrebende Schülerranggler Maximilian Wibmer mit fünf Siegen in Folge in der Klasse bis 10 Jahren.

Ausgezeichnete zweite Plätze gab es noch in den Schülerklassen durch Michael und Gabriel Mariner in den Klassen bis 12 und bis 14 Jahren. In der Meisterklasse 1 überzeugten die heimischen Athleten Lukas Mattersberger und Philip Holzer abermals mit den Plätzen zwei und drei. Das tolle Ergebnis machte der jüngste Ranggler Tobias Mühlburger mit dem Sieg in der Hoffnungsrunde in der Klasse bis 6 Jahren perfekt.