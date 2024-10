Am Donnerstag erlebte der Kultursaal in Sillian eine unvergessliche Nacht, als Bestsellerautor Bernhard Aichner mit rund 260 begeisterten Besuchern seinen neuesten Thriller „YOKO“ vorstellte. Die Veranstaltung wurde durch eine eigens für Aichner komponierte musikalische Untermalung von Matthäus Pircher bereichert, die die düstere und spannende Atmosphäre des Buches perfekt einfing. Pircher, der die Lesung virtuos am Vibraphon und Klavier begleitete, schuf emotionale Höhepunkte und überraschte das Publikum mit kraftvollen Heavy-Metal Klängen.

Gemeinsam wurde ein „Mörderlied“ gesungen

Die musikalischen Einlagen spiegelten die wechselvollen Emotionen der Romanheldin wider und sorgten für ein intensives Hörerlebnis. Neben der Spannung sorgte Aichner mit Tagebuchauszügen aus seiner Kindheit und Jugend für herzliche Lacher im Publikum. Ein besonderes Highlight war das gemeinsame Singen seines „Mörderlieds“, bei dem viele Anwesende begeistert mit einstimmten. Die Bücherei Sillian blickt bereits voller Vorfreude auf die nächste Veranstaltung und setzt damit ein Zeichen für die lebendige Literaturkultur in der Region.