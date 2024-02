Tirol, das Land der Gegensätze, macht den Auftakt der neuen neunteiligen Doku-Serie „Auch das ist Österreich“. Durch jedes Bundesländer-Porträt führt ein prominenter Einheimischer und zeigt die Eigenheiten und Besonderheiten „seines“ Bundeslandes. Schon am 23. Februar macht das Bundesland Tirol den Anfang, durch das der Osttiroler Bestseller-Autor Bernhard Aichner führt. Ein Beitrag befasst sich auch mit der Arbeit von Peter Raneburger, dem Osttiroler Künstler.



Die außergewöhnliche Natur zusammen mit der langen, bewegten Geschichte mitten in Europa haben dieses Land geformt und das Leben, die Kultur und den Charakter der Tiroler geprägt. Sie gelten als selbstbewusst, erfinderisch, widerständig und traditionsbewusst. „Vor fünfundzwanzig Jahren bin ich von Osttirol nach Innsbruck gekommen, und die Nordkette ist zu einem meiner absoluten Lieblingsplätze geworden. In Tirol kann man im wahrsten Sinne des Wortes schnell über den Dingen stehen. Die Enge der Täler und die hochalpine Landschaft lassen alles näher zusammenrücken: modernes Stadtleben und unberührte Natur sind hier nur einen Steinwurf voneinander entfernt. Unbestritten ist dieses Bundesland etwas ganz Besonderes.“ Das sagt Bernhard Aichner über sein Bundesland. Der Fotograf und Autor schreibt mit großer Leidenschaft Kriminalromane.

Eine Reise durch Tirol

Unter seiner Führung startet die Dokumentation eine Reise durch Tirol, durch ein Land mit beeindruckender Geschichte, außergewöhnlichen Biografien und spannender Gegensätze. Diese Gegensätze, zusammen mit harter Arbeit in den oft weit abgelegenen und schwer erreichbaren alpinen Landschaften, haben Tirol und seine Menschen geprägt – wie auch der Tourismus, der nicht nur Geld, sondern auch Innovation ins Land geschwemmt hat. Tirol ist handfest, modern und doch traditionell. Wie die Tiroler das unter einen Hut brachten und bringen? Bernhard Aichner bringt die Zusammenhänge näher.



Peter Habeler, einst gemeinsam mit Reinhold Messner der erste Mensch ohne die Zuhilfenahme von künstlichem Sauerstoff auf dem Mt. Everest, und Ex-Skirennläufer Benni Raich reflektieren bei einem winterlichen Aufstieg mit Skiern, was ihr Aufwachsen in der gewaltigen Bergwelt Tirols zu ihrer Leistung als Spitzensportler beigetragen hat. Mit dabei sind auch die Instrumentenbauerin Claudia Unterkofler, der Maler Peter Raneburger und die Rangerin Christine Scheider. Sie alle haben eines gemeinsam: dass sie in und aus ihrer Heimat Inspiration schöpfen – und sich des Privilegs bewusst sind, in einer der schönsten Landschaften auf der Erde leben zu dürfen, in Tirol. Die Folge „Auch das ist Tirol“ ist am Freitag, 23. Februar, ab 21.15 Uhr bei ServusTV und ServusTV On zu sehen.