In einem wegweisenden Schritt zur Förderung nachhaltiger Energieversorgung wurde in Virgen Mitte Oktober eine neue Agri-Photovoltaikanlage mit einer Gesamtleistung von 499 kWp (Kilowattpeak) in Betrieb genommen. Agri-Photovoltaik bezeichnet ein Verfahren zur gleichzeitigen Nutzung von Flächen für die landwirtschaftliche Pflanzenproduktion (Photosynthese) und die PV-Stromproduktion (Photovoltaik). Diese innovative Anlage wird voraussichtlich jährlich zwischen 650.000 und 700.000 Kilowattstunden sauberen Strom erzeugen, was einen bedeutenden Beitrag zur Reduzierung der CO₂-Emissionen leisten wird. Die Gemeinde Virgen ist Teil dieser Photovoltaik-Gesellschaft, die Geschäftsführer sind Berthold und Nikolaus Egger. Die Agri-Photovoltaikanlage nutzt die Doppelverwendung von Flächen: Von Mai bis Oktober erfolgt eine Schafbeweidung, während gleichzeitig Strom erzeugt wird. Damit unterstützt die Gemeinde nicht nur die Energiewende, sondern setzt auch auf Nachhaltigkeit.