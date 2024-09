Zwei Frauen unterhalten sich in Virgen am Montag nach der Nationalratswahl, bei der in der Gemeinde mehr als 47 Prozent aller Stimmen auf die Freiheitliche Partei entfielen. „Die Leute in Virgen sind wehrhaft und lassen sich nicht bevormunden“, meint die Jüngere. Die Ältere stimmt zu: „Zuerst die Verbote wegen Corona und dann noch die Impfpflicht. Das hat großen Schaden angerichtet. Man merkt in Virgen heute noch, dass die Leute nicht mehr viel unterwegs sind und einander mit Vorsicht begegnen.“ Der Kirchtag sei zuletzt eine erfreuliche Ausnahme gewesen. „Aber sonst ist seither nicht mehr viel los bei uns. Es gibt auch nicht mehr die Gaststätten, wie früher.“