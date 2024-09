Groß feiern in Wien, über das Wahlergebnis der Freiheitlichen, das war für Gerald Hauser am Sonntag nicht angesagt. Er musste nach Brüssel, wo er als EU-Parlamentarier am Montag bereits wieder Sitzungen hatte. Das Feiern will er aber nachholen, wo er doch am Montag auch seinen 63. Geburtstag hat. Zum sonntägigen Wahlergebnis in Osttirol so sagt er, dass er das nicht erwartet habe. „Das Ausmaß des Erfolges hat mich schon überrascht, es ist ein historisches Ergebnis“, lässt Hauser wissen. Und er fährt fort: „Sensationell war das Iseltal mit Matrei, Virgen oder Kals. Aber auch im Lienzer Talboden haben wir abgeräumt.“