Der Bezirksobmann der FPÖ in Osttirol, Gerald Hauser, hat die ersten 12 Kandidaten seiner Liste vorgestellt. Die FPÖ-Bezirksliste biete eine Mischung aus Männern, Frauen sowie jungen und älteren Kandidaten. Hauser, der vom Nationalrat ins EU-Parlament wechselte, sprach über die starke Stimmung für die FPÖ. Wie sehr das Volk die Schnauze von den Systemparteien voll hat, zeige sich beispielsweise am Südtiroler Reinhold Messner: „Er war für die Grünen in der EU. Jetzt sieht er ein: Die Österreicher wollen den Volkskanzler Herbert Kickl“, sagt Hauser. Messner warnte unlängst vor dem Niedergang Europas durch die überbordende Migration. Nur die FPÖ stehe gegen diese und weitere Entwicklungen und das habe nicht nur Reinhold Messner erkannt, wie die Umfragen zeigen.



So erinnerte Hauser an die Doppelzüngigkeit der ÖVP: „Besonders entsetzt bin ich über die Heuchelei der ÖVP. In der EU wird der ‚Green Deal‘ beschlossen, während sie zu Hause vorgibt, diesen bekämpfen zu wollen. In Brüssel wird die Re-Naturierung und das Klimagesetz beschlossen, doch zu Hause will man dagegen sein! So etwas ist einfach nur Heuchelei!“ Auch die Pfizer-Deals von Ursula Von der Leyen, die für unzählige Impfschäden verantwortlich sind, rief MEP Gerald Hauser in Erinnerung. Die ÖVP-Zerstörungswut nehme damit kein Ende: Die Bauern sollen unterdrückt werden, die Menschen sollen Laborfleisch und Insekten essen, wenn es nach Von der Leyen und Co. geht.

Der Spitzenkandidat René Reiter brachte ein aktuelles Thema aus Osttirol zur Sprache: „Der geplante Windpark in Assling muss gestoppt werden!“, forderte Reiter. „Windenergie ist langfristig nicht umweltfreundlich, sondern umweltschädlich. Der Bau von Windrädern erfordert große Mengen Beton, Stahl und sogar seltene Erden. Zudem entstehen Chemikalienabrieb und es werden Tiere geschädigt oder getötet“, kritisierte Reiter. Hauser und Reiter sind sich einig: „Auf unsere Berge gehören Gipfelkreuze, keine Windräder!“



Gerald Hauser abschließend: „Nur eine Stimme für die FPÖ unter Herbert Kickl ist eine starke Stimme gegen das System. Die FPÖ ist die einzige Partei, die unsere Lebensweise schützt!“