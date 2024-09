Schon bevor in Osttirol die Gemeindewahlergebnisse der Nationalratswahlen offiziell geworden sind, stand eines fest: Die ÖVP liegt in Osttirol mit etwas mehr als 49 Prozent zwar an erster Stelle. Der Wahlsieger im Bezirk ist aber klar die FPÖ. Die Freiheitlichen konnten ihr Ergebnis von 2019 in Osttirol verdoppeln. In der Bezirkszentrale der ÖVP in Lienz sorgte das für lange Gesichter. Für die ÖVP ist das eine gehörige Watschn, gerade weil Spitzenkandidat Minister Norbert Totschnig um sein und um das Leiberl der Volkspartei im Bezirk gelaufen ist. Markus Stotter, der Bezirksobmann der ÖVP, sagte dazu: „Der Souverän hat entschieden, aber wir sind mit dem Ergebnis wirklich nicht zufrieden.“ Der Protest habe den Vorzug bekommen. „Wir kämpfen aber weiter“.

Tatsächlich haben die Freiheitlichen in den Gemeinden des Bezirkes abgeräumt. In Amlach etwa, oder auch in Lavant, wurde die ÖVP von der FPÖ überholt. In Nikolsdorf schreibt die Volkspartei gar einen Verlust von 20 Prozent. In Tristach, der Heimatgemeinde von ÖVP-Spitzenkandidat Norbert Totschnig, holte die ÖVP 40,45 Prozent der Stimmen und die FPÖ 25,24 Prozent. Klar überholt wurde die ÖVP auch in Dölsach mit ihren 31,17 Prozent. Auch hier, in der Gemeinde des ÖVP-Landtagsabgeordneten Martin Mayerl, verliert die Volksparte über 20 Prozent. Die FPÖ erreichte 38,7 Prozent.

René Reiter, Spitzenkandidat der FPÖ in Osttirol, jubelte nach der ersten Hochrechnung gemeinsam mit Parteifreunden in Lienz © Christoph Blassnig

Exakt 6.346.059 Menschen dürfen österreichweit ihre Stimmen abgeben. Im Regionalwahlkreis Osttirol sind 39.250 Personen wahlberechtigt, und damit um 286 Personen weniger als bei der Nationalratswahl vor fünf Jahren. In Osttirol waren 66 Wahllokale geöffnet.

Wie gewählt wurde: Ab 17 Uhr gibt es die erste Hochrechnung, bald danach werden auch die vorläufigen Ergebnisse aus den einzelnen Gemeinden einlangen.

Wie war Osttirol in der letzten Periode im Nationalrat vertreten? Als einziger Abgeordneter des Bezirks saß Gerald Hauser (FPÖ) im österreichischen Parlament. Heuer im Frühjahr kandidierte Hauser dann bei den Europawahlen und wechselte nach dem Wahlerfolg der FPÖ im Juli als Abgeordneter in das Europaparlament in Brüssel beziehungsweise in Straßburg, gemeinsam mit der Tiroler ÖVP-Kandidatin Sophia Kircher. Auf Hausers Sitz im Nationalrat dürfte die Innsbrucker Ökonomin Barbara Kolm nachfolgen, die auf der Landesliste der FPÖ an zweiter Stelle kandidiert.

Bei den letzten Nationalratswahlen im Jahr 2019 wollte der Obertilliacher Bürgermeister Matthias Scherer (ÖVP) den Sprung in den Nationalrat schaffen, doch trotz einem deutlichen Plus von neun Prozent und einem Stimmenanteil von rund 55 Prozent für die Türkisen im Bezirk wurde nichts aus dem verheißenen ÖVP-Mandat für Osttirol.

Diesmal kandidiert für die Volkspartei der aus Tristach stammende Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig. Er tritt bei dieser Wahl nicht nur als Spitzenkandidat in seinem Heimatbezirk Lienz an, sondern steht für die ÖVP auch an erster Stelle im Bundesland Tirol.

Rückblick auf die Ergebnisse 2019

Bei der Wahl vor fünf Jahren – die bundesweite Wahlbeteiligung betrug damals 76,9 Prozent – wurde wie folgt gewählt:



Die ÖVP erreichte im Bezirk Lienz bei einer Wahlbeteiligung von 70,88 Prozent einen Stimmenanteil von 55,14 Prozent (ein Plus von genau 9 Prozent). Die FPÖ verlor im Vergleich zum Wahlgang zwei Jahre zuvor zwar 9,46 Prozent der Stimmen, landete in Osttirol aber erstmals an zweiter Position, bei einem Stimmenanteil von 14,79 Prozent.

Die Grünen (11,14 Prozent) legten fast acht Prozent zu und holten im Bezirk den dritten Platz. Abgeschlagen landete die SPÖ auf Platz vier, bei einem Stimmenanteil von 8,97 Prozent, und mit nur noch geringem Abstand zu den NEOS, die 7,75 Prozent aller gültigen Stimmen erhielten. Die KPÖ erreichte in Osttirol einen Anteil von 0,37 Prozent aller Stimmen.