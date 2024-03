Er hat am „International Covid Summit“ in Washington teilgenommen, der Osttiroler FPÖ-Nationalratsabgeordnete Gerald Hauser aus dem Defereggental. Der Politiker, erklärter Corona-Gegner, war zwischen dem 21. und 26. Februar dort nicht nur dabei, sondern mitten drinnen. Als Redner stand er am Podium und stellte auch die zwei Bücher vor, die er mit dem Universitätsprofessor Hannes Strasser herausgegeben hat. Eines davon trägt den Titel: „Und die Schwurbler hatten doch recht.“