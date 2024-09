Die hohe Politik aus Wien sieht in Osttirol nicht unbedingt einen Boden für Stimmenfang. Von SPÖ, FPÖ, Grünen oder Neos hat sich im Bezirk kein Spitzenkandidat bisher sehen lassen. Einzig unterwegs ist der ÖVP-Kandidat Minister Norbert Totschnig, der im Bezirk und im Land Spitzenkandidat ist. Und er weiß wohl, dass er im Bezirk um Stimmen kämpfen muss, weil hier die FPÖ sehr stark ist. Wer sich inzwischen sicher in Lienz einstellt, ist Dominik Wlazny, der Chef der Bierpartei. Mit seinen Mitstreitern veranstaltet er am 15. September ab 10 Uhr am Lienzer Hauptplatz eine Kundgebung, um die Osttirolerinnen und Osttiroler zur Wahl zu animieren.