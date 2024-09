Beim Alpencupranggeln am 8. September in Stumm im Zillertal, feierten die Ranggler der Sportunion (SU) iDM Matrei in Osttirol einen großen Erfolg. Gleich sechs Podestplätze konnten die Sportler aus Osttirol erobern. Besonders erfolgreich waren die Nachwuchsranggler: In der Hoffnungsrunde der bis 8-Jährigen sicherten sich Josef Linder und Florian Lang die Plätze eins und zwei. In der Altersklasse bis 14 Jahren konnte sich Gabriel Mariner den zweiten Platz sichern.