Nachdem die Tiroler Landesregierung nach einem Rissereignis mit sechs toten Schafen in einem Almgebiet bei Obertilliach eine Abschussverordnung für einen Wolf erlassen hatte, wurde dort von der Jägerschaft gestern, Freitag, ein Wolf erlegt. Damit ist die Verordnung erfüllt – die Verordnung wird aufgehoben. Das erlegte Tier wird in Kürze nach Innsbruck an die AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) gebracht und dort untersucht.