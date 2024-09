Publikumsandrang beim Auftakt für den Dolomitenmann 2024

Hunderte Zuschauer säumten die ersten Meter, die die Bergläufer nach dem Startschuss am Hauptplatz in Lienz in hohem Tempo abspulten. Die 37. Ausgabe des Red Bull Dolomitenmann Staffelbewerbs wurde mit Spannung erwartet. Klicken Sie sich durch die Fotoserie.....