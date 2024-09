Begeisterte Zuschauer jubelten in der Pfister den Kajakfahrern zu

Die neue Streckenführung für die Kajaketappe beim Dolomitenmann hat sich als Glücksfall für die Zuschauer erwiesen. Die Sandbänke an der Isel wurden zu Tribünen. In der Pfister mussten die Paddler aus dem Wasser, ihr Boot ein Stück tragen und dann über eine künstliche Rampe wieder zurück in die Isel springen. Klicken Sie sich durch die Fotoserie.....