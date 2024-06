Als „Paukenschlag“ hatte der freiheitliche EU-Abgeordnete Harald Vilimsky den Osttiroler FPÖ-Bezirksobmann Gerald Hauser auf dem fünften Listenplatz für die EU-Wahl vorgestellt. Hauser werde als „Corona-Widerstandskämpfer aus dem Nationalrat mit Ursula von der Leyens Pfizer-Deals vor Ort in Brüssel aufräumen“, versprach Vilimsky. Die FPÖ holte beim Urnengang am Sonntag sechs Mandate. Der Deferegger Berufspolitiker Hauser verlegt seinen Arbeitsplatz also von Wien nach Straßburg. Auf seinen Wahlplakaten in Osttirol hatte der Nationalratsabgeordnete ebenfalls ein „Aufräumen in Brüssel“ angekündigt.