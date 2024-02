Die malerische Pension Enzian in St. Jakob im Defereggental hat neue Besitzer gefunden. Ein schon lange in der Gemeinde beheimatetes junges Unternehmerpaar führt den Gastronomiebetrieb als Frühstückspension, um sich weiterhin eine Existenz aufzubauen. Mit der jüngeren Geschichte des Hauses wollen und dürfen die neuen Eigentümer auf keinen Fall in Verbindung gebracht werden, erklärt dazu deren Anwalt Gernot Gasser. „Weder mit der Vorgeschichte des Hauses, und erst recht nicht mit dem Ibiza-Skandal oder irgendeiner Partei stehen die beiden Unternehmer in Verbindung.“