Im Rahmen einer Pressekonferenz stellte die SPÖ-Bezirksparteivorsitzende Elisabeth Blanik die Kandidatinnen und Kandidaten der Regionalwahlkreisliste für die Nationalratswahl vor. „Unser Team ist das beste, nicht nur für die SPÖ, sondern vor allem für Osttirol. Diese Kandidatinnen und Kandidaten bringen Erfahrung, frischen Wind und neue Ideen in die Politik“, äußerte sich die Vorsitzende.

Spitzenkandidatin ist Sabine Walder aus Innervillgraten

Als Spitzenkandidatin zieht Sabine Walder, Landwirtin und Betriebsratsvorsitzende der Firma Loacker Konfekt GmbH in Heinfels, in den Wahlkampf. Die 51-jährige Mutter von drei Kindern kennt die Herausforderungen von Frauen: „Ich musste am eigenen Leib feststellen, was es bedeutet, wenn am Ende des Monats kein Geld mehr übrig ist, um den Lebensunterhalt alleinerziehend zu bestreiten“. Die Kinderbetreuung müsse geregelt werden. „Keine Frau darf Angst haben, ihren Job zu verlieren, wenn einmal ein Kind krank ist.“

Faire Löhne, Arbeitszeitverkürzung, Kündigungsschutz für Arbeitnehmer ab 55plus, sowie weder Pensionskürzungen noch eine Erhöhung des Pensionsantrittsalters, dagegen eine 100-prozentige Anrechnung der Karenzzeiten und die Wiedereinführung der Hacklerregelung sind Maßnahmen, die die SPÖ gegen die Teuerung setzen will.

Als Listenzweiter folgt mit dem Lienzer SPÖ-Gemeinderat Andreas Prentner ebenfalls ein Gewerkschafter. Prentner ist Betriebsrat der Angestellten der Firma Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH.

Zwölf Namen stehen auf der SPÖ-Regionalwahlkreisliste

Auf dem Listenplatz Nummer drei präsentiert die Osttiroler SPÖ die frühere Lienzer „Schnitzelwirtin“ Beatrix Erler. Ihr folgen auf der Liste Michael Faitelli (Platz 4) aus Heinfels, Jeannette Seiwald-Mair (Platz 5) aus Lienz, Gemeindevorstand Elmar Lukasser (Platz 6) aus Dölsach, Manuela Miglar ( Platz 7) aus Lienz, Stadtrat Willi Lackner (Platz 8), Gemeinderätin Martina Assmair (Platz 9) aus Virgen, Gemeinderat Christopher Handl (Platz 10) aus Lienz, Elisabeth Blanik ( Platz 11) und Gemeindevorstand Martin Strasser ( Platz 12) aus Ainet.

Elisabeth Blanik erklärte, sie freue sich auf einen spannenden Intensivwahlkampf mit den Regionalkandidaten. „Insbesondere den Osttirolerinnen und Osttirolern schenken wir Gehör.“