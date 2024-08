Hört man dieser Tage in Osttirol in die Bevölkerung hinein, so wird nicht selten über angeschlagene Gesundheit geklagt. Die Leute fühlen sich grippig oder klagen über Magen-Darm-Beschwerden. Für den Osttiroler Virologen Gernot Walder sind dies typische Symptome der Sommergrippe, wie sie im Volksmund genannt. „Enteroviren waren jetzt im Bezirk lange Zeit dominant“, sagt der Mediziner. Diese können sich im Magen-Darm-Trakt ebenso verbreiten wie in den Atemwegen. Auch von Streptokokken-Infektionen kann Walder berichten.